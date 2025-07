Good News aus Trier: Sachsenstraße ab Montag wieder frei

TRIER – Das erste Teilprojekt der in diesem Jahr ausgeweiteten Sanierungen von Straßenbelägen wurde am Freitag abgeschlossen.

Der zuvor mit zahlreichen Flicken und Löchern versehende Fahrbahnbelag der Sachsenstraße in Trier-Ost wurde abgefräst und durch einen neuen Asphaltbelag ersetzt. Es handelte sich um eine Fläche von rund 800 Quadratmetern. Am Freitagnachmittag wurde die letzte Deckschicht mit einem großen Asphaltfertiger aufgetragen. Der Belag muss übers Wochenende noch auskühlen. So lange ist die Straße noch für den Pkw-Verkehr gesperrt, am Montag wird sie wieder freigegeben.

Die Sachsenstraße ist Teil eines Auftrags von rund 1,3 Millionen Euro mit Walzasphaltarbeiten von insgesamt 22 Straßen- und Gehwegsabschnitten mit den dazugehörigen Nebenarbeiten (Bordsteine setzen oder Straßenabläufe richten). Insgesamt investiert die Stadt in diesem Jahr rund 7 Millionen Euro in die Sanierung von Straßenbelägen und damit doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Die Arbeiten werden schon in der kommenden Woche in der Agritiusstraße fortgesetzt (dazu folgt eine gesonderte Mitteilung).

Baudezernent Dr. Thilo Becker informierte sich am Freitag vor Ort in der Sachsenstraße über den Ablauf der Arbeiten: „Ich freue mich, dass die Arbeiten hier so gut vorangekommen sind. Die Trierer Verkehrsteilnehmer sind derzeit durch die unvorhergesehenen Baustellen in Trier-Nord und auf der Konrad-Adenauer-Brücke gebeutelt. Trotzdem ist es wichtig, dass wir die Ferienzeit jetzt für Sanierungsprojekte wie dieses hier in den Stadtteilen nutzen, die nur mit geringeren örtlichen Umleitungen verbunden sind. Wir müssen die städtische Infrastruktur jetzt einfach schnell erneuern – und damit haben wir jetzt konsequent begonnen.“