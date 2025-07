Traben-Trarbach: Die ersten Gäste reisen kostenfrei im ÖPNV mit der Mollie Guestcard

TRABEN-TRARBACH – Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv macht einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Tourismusmobilität: Ab dem 1. Juli 2025 können Gäste mit der Mollie Guestcard den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der gesamten Region kostenlos nutzen.

Gemeinsam mit dem VRT wurde diese Kooperation bereits besiegelt und ist ab heute in der Praxis gültig. Damit wird der Aufenthalt in der zertifizierten „Nachhaltigen Reisedestination“ noch komfortabler und klimafreundlicher gestaltet.

Die Neuerung ist Teil einer umfassenden Mobilitätsoffensive der Tourismusakteure vor Ort, mit dem Ziel, die Erreichbarkeit der Region ohne Auto zu verbessern und Gäste zu umweltfreundlichem Verhalten zu motivieren. „Der kostenlose ÖPNV ist für viele Urlauber ein echter Mehrwert – vor allem für Tagesausflüge in die Umgebung oder spontane Besorgungen“, so Wiebke Pfitzmann, Geschäftsführerin des Tourismuszweckverbands Moselregion Traben-Trarbach Kröv.

Gäste zeigen sich begeistert:

„Dank der Mollie Guestcard können wir problemlos zu den Weinfesten, in die Therme und auf die Wanderwege fahren, das ist wirklich ein super Angebot“, berichten die Tillmanns, die ihren Urlaub in Traben-Trarbach verbringen.

Auch die Gastgeber freuen sich über das neue Angebot. Mit der Möglichkeit den Bus und die Bahn im gesamten VRT Gebiet sowie Teilen des VRM Gebietes zu nutzen, ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Die Gäste können beispielsweise mit der Bahn bis nach Cochem fahren. Ein Tagesausflug nach Trier ist ebenso lohnenswert und entspannt möglich. Den Radbus mit Anschluss an den Maare Moselradweg können die Gäste ebenso für einen Radausflug in die Eifel nutzen. Auch Ziele in Luxemburg, Belgien und Frankreich sind mit der Gästekarte kostenfrei erreichbar.

Die Mollie Guestcard wird bei Anreise in allen Unterkünften ausgehändigt oder als DigiCard bereits vor Anreise erhältlich, um damit anzureisen. Sie ist während des gesamten Aufenthalts der Gäste gültig. Neben dem ÖPNV bietet sie zudem weitere Vorteile wie Ermäßigungen auf Freizeiteinrichtungen und kulturelle Angebote.

Weitere Informationen zur Mollie Guestcard und den inkludierten Leistungen finden Interessierte unter: www.moselregion.com/mollie