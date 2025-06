Wittlich: Fernis gratuliert Absolventen der Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz

WITTLICH. Zum ersten Mal seit seiner Ernennung zum Justizminister überreichte Philipp Fernis bei der traditionellen Lossprechungsfeier in Wittlich gestern 23 rheinland-pfälzischen Absolventinnen und Absolventen der Justizvollzugsschule ihre Ernennungsurkunden.

Durch die praxisorientierte und moderne achtzehnmonatige Ausbildung in der Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz und in den Justizvollzugeinrichtungen des Landes wurden die Anwärterinnen und Anwärter in Theorie und Praxis auf die Herausforderungen vorbereitet, die in den Justizvollzugseinrichtungen vor ihnen liegen. Anlässlich der rheinland-pfälzischen „Woche der Justiz“ fand die Zeremonie in einem besonderen festlichen Rahmen im Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr in Wittlich mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Neben Justizminister Philipp Fernis, Justizstaatssekretär Dr. Jens Diener (Saarland) und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz waren auch Vertreterinnen und Vertreter des Landrats, des Bürgermeisters sowie der Polizeidirektion anwesend. Auch zahlreiche Angehörige der Anwärterinnen und Anwärter nahmen an der Feier teil.

In seiner Ansprache führte Justizminister Fernis aus: „Ich gratuliere Ihnen herzlich zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Ausbildung und freue mich besonders, dass Sie sich für einen Beruf in unserer Justizfamilie entschieden haben! Mit Ihrer Arbeit im leisten Sie einen echten Beitrag für einen funktionierenden Rechtsstaat. Sie sorgen nicht nur für die Sicherheit in den Vollzugseinrichtungen, sondern sind stets erste Ansprechpersonen bei Problemlagen jeder Art. Damit tragen Sie auch ganz maßgeblich zu einer gelingenden Resozialisierung der Gefangenen bei, deren Bedeutung für unser gesellschaftliches Zusammenleben kaum überschätzt werden kann. Und Sie sind gefragt! Denn der Wettbewerb um die besten Köpfe im Justizvollzug wird größer. In unserer ‚Woche der Justiz‘ bieten wir daher Tausenden Schülerinnen und Schülern an, sich auch über Ihren Beruf näher zu informieren. Wir sind guter Dinge, dass wir damit weiteres Interesse an dieser spannenden und wichtigen Tätigkeit wecken können. Sehr geehrte Damen und Herren, vor Ihnen liegen aufregende Zeiten, für die ich Ihnen herzlich viel Erfolg und Freude wünsche!“

Information:

Die Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz mit Sitz in Wittlich ist seit 1991 eine selbständige Behörde der Justizverwaltung des Landes. Sie ist auf einem weiträumigen Gelände neben der Jugendstrafanstalt und der Justizvollzugsanstalt mit Justizvollzugskrankenhaus untergebracht. Auf Grundlage einer Kooperation mit dem Saarland werden in der Justizvollzugsschule auch Anwärterinnen und Anwärter aus diesem Bundesland ausgebildet.

Die Ausbildung für Beamte des 2. Einstiegsamtes im Justizvollzug erfolgt in einem achtzehnmonatigen Vorbereitungsdienst. Der Vorbereitungsdienst der Anwärterinnen und Anwärter gliedert sich in die fachpraktische und die fachtheoretische Ausbildung. In der fachpraktischen Ausbildung lernen die Anwärterinnen und Anwärter die Praxis in den Justizvollzugseinrichtungen von Grund auf kennen. In der fachtheoretischen Ausbildung an der Justizvollzugsschule erwerben sie handlungsorientiertes Wissen und festigen ihre Kenntnisse. Die Ausbildungsmodule dauern zwischen einem und vier Monaten, so dass ein häufiger Wechsel von Theorie und Praxis stattfindet. Das Ausbildungsziel sind fachlich kompetente und stets professionell handelnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verantwortung für den Behandlungsvollzug und für Sicherheit und Ordnung im Justizvollzug übernehmen.

Weitere Informationen über die Justizvollzugsschule Rheinland-Pfalz erhalten Sie über www.justiz.rlp.de.

Vom 23. bis zum 27. Juni 2025 feiern rheinland-pfälzische Justizbehörden im ganzen Land die Woche der Justiz. Unter dem Motto #WirLebenRechtsstaat öffnen Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugseinrichtungen und das Ministerium der Justiz ihre Türen, um Schulklassen, interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Medien spannende Einblicke in die Arbeit im Dienste des Rechtsstaats zu geben. Informieren Sie sich über das vollständige Programm am Standort Ihrer Wahl auf www.woche-der-justiz.rlp.de! (Quelle: Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz)