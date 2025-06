Große Schnittwunde am Arm: Schlägerei vor Disko in Luxemburg – Messer sichergestellt

LUXEMBURG. Gegen 3.30 Uhr am 21.6.2025 wurde eine größere Schlägerei vor einer Diskothek in der rue du Fort Neipperg im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt gemeldet. Vor Ort befanden sich zirka fünfzig Leute vor der Tür. Diese waren sehr aufgebracht und mussten teilweise zurückgedrängt werden.

Die ersteintreffenden Beamten konnten einen verletzten Mann vor der Diskothek antreffen. Dieser wies eine große Schnittwunde am linken Oberarm auf. Die Polizisten leisten hieraufhin erste Hilfe. Im Eingangsbereich vor der Diskothek trafen die Beamten eine weitere Person mit einer Platzwunde am Kopf an.

Bei Eintreffen der Krankenwagen wurden beide umgehend ins Krankenhaus abtransportiert. Mehrere Zeugen wurden zum Geschehnis befragt. Ein Messer, welches ersten Ermittlungen zufolge als Tatwaffe diente, konnte sichergestellt werden. Zwecks Klärung der Tat ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme beider Männer an und wurden dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)