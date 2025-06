Region: Temperaturen sinken kurzzeitig – Donnerstag Gewitter mit Sturmböen

Gewitter und starker Wind wechseln sich in der ersten Wochenhälfte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Nach einer kurzen Abkühlung wird es dann ab Mitte der Woche wieder heiß.

OFFENBACH. Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft: Am frühen Morgen kann es im Süden regnen und am Nachmittag werden von der Eifel bis zum Westerwald erneut einzelne Schauer oder kurze Gewitter erwartet, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus Offenbach.

Es bleibe aber vielerorts trocken, die Luft kühlt sich deutlich ab. Die Temperaturen erreichen nur noch 22 bis 26 Grad, in der Vorderpfalz sind auch 28 Grad möglich. In den Hochlagen der Eifel hingegen werden nur um 20 Grad erwartet. Der Wind weht mäßig bis frisch – mitunter sind starke Böen möglich.

Ab Wochenmitte wieder 34 Grad möglich

In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen deutlich zurück auf neun bis elf Grad. Die Sonne zeigt sich am Dienstag nur im Süden, im Norden überwiegen Wolken. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 27 Grad an, es bleibt windig.

Am Mittwoch können die Thermometer dann wieder bis zu 34 Grad anzeigen – und der Wind lässt nach. Schauer und Gewitter mit Sturmböen werden am Donnerstag erwartet. (Quelle: dpa)