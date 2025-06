ADAC Rheinland-Pfalz hilft seit 75 Jahren – auf der Straße und aus der Luft

MAINZ. Vom Pannenhelfer auf der Straße zum Mobilitätsdienstleister mit Zuhause-Schutzbrief für Notfälle: So präsentiert sich der ADAC Rheinland-Pfalz im 75. Jahr seines Bestehens. Das Jubiläum feiert der Automobilclub an diesem Montag in Mainz mit einem Festakt. Ein Überblick:

Tätigkeit

Die Aufgaben sind mit den Jahrzehnten deutlich gewachsen. Zu den wichtigsten gehören: Liegengebliebene Autos und Fahrräder flottmachen, erkrankte Familienmitglieder aus dem Urlaub zurückholen, Kindersitze testen, in Rechtsfragen beraten – und Verkehrserziehung. Dazu gehören etwa auch Fahrradtrainings.

Der ADAC erstellt zudem Stauprognosen, Verkehrswarnungen und Reisetipps – ganz allgemeine und zur Urlaubszeit vor allem für Pkw, Motorräder und Camping. In der Verkehrs- und Klimapolitik bezieht der Automobilclub ebenfalls Stellung.

Seit kurzem bietet er auch einen Zuhause-Schutzbrief für schnelle Hilfe bei Notfällen in den eigenen vier Wänden an. Für Premium-Mitglieder gibt es auch kostenlose Schlüsselnotdienste. Telemedizin zählt auch zu den neuen Tätigkeitsfeldern.

Standorte und Mitarbeiter

In Rheinland-Pfalz gibt es seit 1950 zwei Regionalclubs, den ADAC Mittelrhein und den ADAC Pfalz. Der ADAC ist inzwischen an elf Standorten im Bundesland vertreten, es gibt 143 Ortsclubs und 245 Mitarbeitende.

Mitglieder

Knapp 1,3 Millionen Mitglieder zählt der ADAC nach eigenen Angaben in Rheinland-Pfalz, 22 Millionen sind es bundesweit.

Einsätze

Die Autobatterie war 2024 erneut häufigster Grund für den Einsatz der sogenannten gelben Engel. Die Pannenhelfer rückten häufiger aus als im Vorjahr, insgesamt 213.761 Mal, das war ein Zuwachs von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit wurde statistisch gesehen alle zweieinhalb Minuten Hilfe geleistet, pro Tag gab es durchschnittlich 584 Einsätze. Die meisten Pannen gab es am 9. Januar 2024. Zahlen für 2025 gibt es noch nicht.

Der Einsatz in der Flutkatastrophe im Sommer 2021 mit 135 Toten gehört zu den prägendsten Ereignissen in der Clubgeschichte.

Hubschrauber

Fünf Rettungshubschrauber sind mittlerweile in Rheinland-Pfalz stationiert, die 2024 rund 8.000 Einsätze flogen.

Die ADAC-Fahrradpannenhilfe

Dieses Angebot gibt es seit 2023. Die ersten Radservice-Stationen wurden ein Jahr später eröffnet, in diesem Jahr kommen etliche dazu. Die Zahl der Einsätze steigt, genaue Zahlen für Rheinland-Pfalz gibt es noch nicht. Ein platter Reifen ist der häufigste Grund dafür, dass der Service in Anspruch genommen wird. (Quelle: dpa)