Frau verletzt sich schwer an Tischkamin: Einsatz von Rettungshubschrauber

QUEIDERSBACH/KAISERSLAUTERN.Ein Mann und eine Frau haben sich beim Verwenden eines Tischkamins in Queidersbach teils schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte, wurde die 51-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und dort intensivmedizinisch behandelt. Der 35 Jahre alte Mann erlitt demnach leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatten die Betroffenen den Kamin auf dem Balkon betrieben. Als sie Brennpaste nachfüllen wollten, kam es zu einer Stichflamme. Die beiden Bekannten hätten das Feuer noch selbstständig gelöscht.