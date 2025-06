Biker stürzt auf A63: Schwerverletzt mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

BIEBELNHEIM. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 63 ist ein 53-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verlor der Mann am Donnerstag in Höhe Biebelnheim (Landkreis Alzey-Worms) die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. (Quelle: dpa)