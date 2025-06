Feuerwehr-Großeinsatz in Vierherrenborn: Scheune und Maschinen in Vollbrand

VIERHERRENBORN. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20.6.2025, kam es auf einem Hof in Vierherrenborn zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Aus bislang noch unbekannten Gründen gerieten mehrere landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und eine Scheune in Vollbrand.

Auch ein Wohngebäude des Anwesens war von dem Feuer betroffen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gänzlich abgelöscht werden. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehren Vierherrenborn, Irsch, Zerf und Saarburg sowie die Polizeiinspektion Saarburg und ein Fahrzeug der Kriminalpolizei Trier. (Quelle: Polizeidirektion Trier)