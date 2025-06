Service: Trier und Landkreis Trier-Saarburg – Ab 14. Juli ändern sich die Müllabfuhrtermine

TRIER. Ab 14. Juli 2025 ändert sich der Abfuhrplan für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg. Dies teilte der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) mit.

Die Mehrheit der Bürger in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg müssen bald daran denken, ihre Restabfalltonne an anderen Tagen herauszustellen. Denn der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) ändert – wie bereits angekündigt – ab 14. Juli 2025 den Abfuhrplan.

Die Abfallsammelfahrzeugen kommen dann an anderen Wochentagen und/oder in einer anderen Kalenderwoche. Die Bürger werden in den kommenden Wochen auch über Anhänger an ihren Restabfalltonnen über die Änderung informiert. Der Zweckverband A.R.T. bittet im Abfuhrkalender zu überprüfen, ob sie von den Änderungen betroffen sind. Die Abfuhrkalender mit den neuen Terminen wurden zum Jahreswechsel an alle Haushalte verteilt.

Der Abfuhrkalender ist aber auch online unter https://www.art-trier.de/abfuhrtermin und in der A.R.T. App abrufbar. Bei Fragen hilft der Kundenservice (Tel. 0651 9491 414, [email protected]) weiter.

Die Änderung der Abfuhrtermine ist von langer Hand geplant – Grund dafür ist eine neue Tourenplanung. Der Zweckverband A.R.T. verlegt den Standort seiner Abfallsammelfahrzeuge Ende des Jahres von Trier nach Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg) zu seinem dortigen Entsorgungsund Verwertungszentrum. In Vorbereitung dessen werden bereits jetzt die Touren der Abfallsammelfahrzeuge angepasst.

Einmalig längerer Zeitraum zwischen Leerungen

Durch die Änderung des Abfuhrplans kann einmalig ein längerer Zeitraum zwischen den Leerungen der Restabfalltonne liegen. „Wir bitten die Bürger dies einzuplanen, wenn sie überlegen, wann sie im Juni oder Juli ihre Restabfalltonne herausstellen wollen“, sagt Jasmin Schwarzenbart, Leiterin der Stabsstelle Public Relations des Zweckverbandes. In Gebieten, in denen sich einmalig der Zeitraum besonders verlängert, erfolgen zusätzliche Leerungen.

„Wir wollen die etwaigen Umstände, die die Umstellung mit sich bringt, für jeden einzelnen so gering wie möglich halten. Daher stellen wir bewusst in der Ferienzeit um“, sagt Jasmin Schwarzenbart. „Wir bedanken uns bei den Bürgern für ihr Verständnis.“

Effizientere Abläufe

Durch die Verlegung der Abfallsammelfahrzeuge nach Mertesdorf können zukünftig Fahrten eingespart werden. Bisher waren die Fahrzeuge nach dem Entladen des Restabfalls im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Mertesdorf wieder an den Standort in Trier-Süd zurückgekehrt. Das wird ab Ende des Jahres nicht mehr nötig sein. Die nochmals optimierten Abläufe ermöglichen es dem A.R.T., seinen gewohnten Service für die Kunden weiterhin kostengünstig anzubieten.

Erinnerung an Abfuhrtermine

Wer an die Abfuhrtermine erinnert werden möchte, kann in der A.R.T. App die PushBenachrichtigung aktivieren oder online die E-Mail Erinnerung buchen.