Sturz bei Probefahrt: Motocross-Fahrer im Wald bei Flußbach schwerverletzt

FLUẞBACH. Am Dienstagmittag, 17.06.25, kam es in einem Waldstück bei Flußbach gegen 13.45 Uhr zu einem folgenschweren Motocross-Unfall. Ein 59-jähriger Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer, konnte jedoch dank einer außergewöhnlichen Koordination der Rettungskräfte und eines Rettungshubschraubers erfolgreich gerettet werden.

Schwierige Ortung und kooperative Rettungsaktion

Gegen 13.45 Uhr meldete sich der verletzte Motorradfahrer per Notruf bei der Rettungsleitstelle. Er gab an, im Flußbacher Wald verunfallt und verletzt zu sein, konnte seinen genauen Standort jedoch nicht präzise benennen. Eine Situation, die für Rettungskräfte in weitläufigen Waldgebieten eine große Herausforderung darstellt.

Glücklicherweise konnte der eingesetzte Rettungshubschrauber Christoph 10 eine entscheidende Rolle bei der Ortung spielen. Die Geräusche des kreisenden Hubschraubers ermöglichten es dem Verletzten, den Rettungskräften akustische Hinweise auf seinen Standort zu geben.

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, über eine zugewachsene Rückegasse zur Unfallstelle vorzudringen. Dort wurde der Motorradfahrer mit einer offenen Beinfraktur gefunden, notärztlich versorgt und aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen.

Er wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 59-Jährige während einer Probefahrt auf einer Rückegasse die Kontrolle über sein Kraftrad, vermutlich aufgrund des unebenen Geländes und eines Fahrfehlers. Eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen.

Neben dem Rettungshubschrauber waren die Polizeiinspektion Wittlich sowie die Feuerwehren Wittlich, Kröv und Traben-Trarbach im Einsatz.