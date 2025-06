Trierer Stadtlauf 2025: Stadtbus-Linien werden umgeleitet – ein Überblick

TRIER. Am Sonntag, 29. Juni 2025, werden die Stadtbus-Linien von 7.30 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr wegen des Trierer Stadtlaufs umgeleitet.

Alle Umleitungen im Überblick:

Die Busse der Linie 80 mit Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fahren bis zur Haltstelle Zurlaubener Ufer die gewohnte Route und werden anschließend über Friedrich-Ebert-Allee und Lindenstraße umgeleitet. In Richtung Hohensteinstraße fahren die Busse der Linie 80 ab der Haltestelle Remigiusstraße eine Umleitung bis zur Kaiser-Wilhelm-Brücke.

Alle Busse der Linie 81 in Richtung Tarforst fahren die normale Route bis zur Haltestelle Lenus-Mars-Straße und werden über Im Speyer, Konrad-Adenauer-Brücke, Aulstraße, Straßburger Allee, Metzer Allee, Weimarer Allee und Ostallee zum Hauptbahnhof umgeleitet. Im weiteren Verlauf führt die Umleitungsstrecke über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße, Agritiusstraße, Bergstraße und Olewiger Straße weiter nach Tarforst. In Richtung Euren und Igel fahren die Busse der Linie 81 eine Umleitung ab der Haltestelle Charlottenstraße über Weimarer Allee, Ostallee, Hauptbahnhof, Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße, Helenenstraße, Bergstraße, Olewiger Straße zur Haltestelle Metzer Allee. Die Stadtwerke bitten Fahrgäste, die ab Hauptbahnhof in die Stadtteile Feyen, Heiligkreuz oder Mariahof fahren möchten, mit der Linie 81 zur Haltestelle Metzer Allee zu fahren, um dort in die Linien 82, 83, 85 umzusteigen.

Die Busse der Linien 82 und 85 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Metzer Allee wie gewohnt. Anschließend werden sie über den Verteilerkreis Kaiserthermen zurück zur Haltestelle Metzer Allee geleitet, wo die Linien 82 und 85 enden und wieder starten.

In Richtung Tarforst fahren die Busse der Linie 83 bis zur Haltestelle Im Schammat ihre übliche Route, anschließend werden sie über Aulstraße, Straßburger Allee, Metzer Allee und Ostallee umgeleitet. Die Busse der Linie 83 in Richtung Feyen fahren ihre normale Strecke bis zur Haltestelle Nellstraße und werden über Güterstraße, Agritiusstraße, Bergstraße, Sickingenstraße, Olewiger Straße, Metzer Allee, Straßburger Allee und Aulstraße umgeleitet. Die Stadtwerke bitten Fahrgäste, die am Hauptbahnhof einsteigen, mit der Linie 81 zur Haltestelle Metzer Allee zu fahren, um dort in die Linie 83 in Richtung Feyen umzusteigen.

Die Busse der Linie 84 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Charlottenstraße die gewohnte Strecke und werden dann über Weimarer Allee und Ostallee zum Hauptbahnhof geleitet. In Richtung Irsch fahren die Busse der Linie 84 eine Umleitung über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße, Agritiusstraße, Bergstraße, Sickingenstraße und Olewiger Straße.

Die Busse der Linie 86 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle P+R Trier-Nord wie gewohnt. Anschließend werden sie über den Verteilerkreis Trier-Nord zur Haltestelle Nells Park geleitet, wo die Linie 86 endet und wieder beginnt.

Die Busse der Linie 87 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Zurlaubener Ufer nach Plan und dann eine Umleitung über Ausoniusstraße und Friedrich-Ebert-Allee zur Haltestelle Nordallee in der Friedrich-Ebert-Allee. Dort endet und beginnt die Linie 87 im genannten Zeitraum.

Die Busse der Linie 88 fahren in Richtung Hauptbahnhof die normale Route. In Richtung Pluwig/Bonerath werden die Busse der Linie 88 über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße zur Haltestelle Helenenstraße umgeleitet.

Alle Busse der Linie 89 in Richtung Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Pacelliufer ihre gewohnte Route. Anschließend werden sie über St.-Barbara-Ufer, Johanniterufer, Katharinenufer und Ausoniusstraße zur Haltestelle Nordallee in der Friedrich-Ebert-Allee geleitet, wo sie enden und wieder in Richtung Konz starten. Auf der Strecke in Richtung Konz fährt die Linie 89 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecken werden angefahren. Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center unter der 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)