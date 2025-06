Job-Perspektive „süß & lecker“: Azubis für „Lebensmittel made in Trier“ gesucht

TRIER. Trier kann lecker und macht satt: Insgesamt 15 Betriebe mit immerhin rund 410 Beschäftigten in Trier produzieren Nahrungsmittel. Dazu kommen noch einmal neun Unternehmen, die Getränke herstellen. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hingewiesen. Die NGG Trier beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.

Die Gewerkschaft hat für alle Jugendlichen in Trier, die vor dem Start ins Arbeitsleben stehen und eine Ausbildung suchen, eine Botschaft parat: „Essen und Trinken – das geht immer. Die Ernährungsbranche bietet relativ krisensichere Jobs. Außerdem lockt gerade die Lebensmittelindustrie mit guten Löhnen“, sagt Anna-Lena Bindges.

Von der Lebensmitteltechnik übers Labor bis zum Lager: „Das Spektrum an Ausbildungsberufen, in die Azubis bei der Lebensmittelherstellung einsteigen können, ist enorm breit. Von der Milch bis zum Müsliriegel und vom Materialeinkauf bis zum Marketing: Das Produzieren von Lebensmitteln ist ein weites Feld mit spannenden Jobs“, so Bindges.

Die Gewerkschaftssekretärin der NGG Trier gibt jungen Menschen, die zum Sommer eine Ausbildung anfangen wollen, einen Tipp: „Wer auf die Job-Perspektive ‚süß & lecker‘ setzen möchte, sollte Eigeninitiative zeigen. Einfach mal umhören, sich umgucken oder im Internet googeln – und dann auf Betriebe in der Region zugehen. Und natürlich bei der Arbeitsagentur nachfragen. Das lohnt sich. Denn die Ernährungswirtschaft sucht Nachwuchs, der Spaß daran hat, für ‚Lebensmittel made in Trier und in der Region‘ zu sorgen.“ Aktuell gibt es in Trier sieben freie Ausbildungsplätze rund um die Produktion von Nahrungsmitteln, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Außerdem suche auch die Getränkeindustrie noch 21 Azubis, so die NGG Trier.

Während die Wirtschaftskrise etlichen Branchen erheblich zu schaffen mache, stehe die Lebensmittelindustrie relativ gut da: „Es gibt ordentliche Tarifabschlüsse beim Lohn. So verdient eine Fachkraft in der Mineralbrunnenindustrie in Rheinland-Pfalz zum Jobstart bereits 3.730 Euro und in der Nährmittelindustrie 3.790 Euro, wenn sie Vollzeit arbeitet“, so Anna-Lena Bindges. (Quelle: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Trier)