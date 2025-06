Nürburgring: 24-Stunden-Rennen steht bevor – Polizei gibt Verkehrshinweise

KOBLENZ. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht bevor: Das mehrtägige Motorsportereignis findet offiziell vom 19. bis zum 22. Juni 2025 auf der legendären Nordschleife in Verbindung mit der Grand-Prix-Strecke statt. Wie auch in den Vorjahren sind bereits am Wochenende viele Motorsportbegeisterte zu der Veranstaltung angereist.

Die ersten Park- und Campingplätze wurden durch den Veranstalter am gestrigen Montagmorgen geöffnet. Insbesondere zu den Hauptanreisezeiten kann es zu Verkehrsstörungen rund um den Nürburgring, den Zufahrtswegen und im Stadtgebiet Adenau kommen. Am Mittwoch, 18.6.2025, findet in der Innenstadt von Adenau von 16.00 bis 19.00 Uhr der „Adenauer Racing Day“ statt. In diesem Zeitraum wird die B257 im Stadtgebiet gesperrt. Zusätzlich wird am Samstag, 21.6.2025, ab ca. 14.00 Uhr die B412 zwischen der Einmündung L10 und der Einmündung B258 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Sperrung soll bis zum Sonntag, 22.6.2025, um 7.00 Uhr andauern.

Die Polizei wird ab Mittwoch im Rahmen eines Sondereinsatzes vor Ort sein und aktuelle Informationen über den öffentlichen WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Koblenz kommunizieren, um größere Staubildungen zu vermeiden. Bis zum Beginn des Sondereinsatzes steht die Polizeiinspektion Adenau als polizeilicher Ansprechpartner zur Verfügung. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)