Starkregenvorsorge: Freiwillige Helfergruppe in Bitburg-Matzen gebildet

BITBURG. In Matzen hat sich unter der Leitung der Feuerwehr eine Gruppe freiwilliger Helferinnen und Helfer gegründet, die bei Starkregen- oder Hochwasserlagen im Dorf unterstützen will. Ziel ist es, im Ernstfall schnell Hilfe zu leisten – mit einfachen Mitteln wie Sandsäcken, Nasssaugern, Kleinpumpen oder anderen Hilfsmitteln.

Am 7. Juni 2025 fand die erste Übung in enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Matzen statt. Auf dem Programm standen grundlegende Maßnahmen zum Schutz vor eindringendem Wasser, die Umleitung von Wassermassen sowie der richtige Umgang mit Ausrüstung und Material. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden unter anderem in das Befüllen und Verlegen von Sandsäcken eingewiesen und erhielten praktische Tipps zur effektiven Hilfe im Vorfeld und im Schadensfall auch mit ganz einfachen Mitteln.

„Es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind“, betonte ein Wehrführer Florian Fuchs. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Unwetterereignisse zunehmen. Umso wertvoller ist das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, im Notfall zu helfen.“

„Bei den Unwetterereignissen 2018 und 2021 hatten wir auch schon viele freiwillige Helfer außerhalb der Feuerwehr. Aber Übungen wie diesen und einer Unterstützungsgruppe können wir unsere Maßnahmen weiter verbessern“, sagt Ortsvorsteher Harald Grommes, der ebenfalls an der Übung teilnahm. Die Übung stieß insgesamt auf sehr gute Resonanz – und macht Mut für die Zukunft.

Weitere freiwillige Helferinnen und Helfer aus dem Dorf, die sich im Falle eines

Starkregenereignisses einbringen möchten, sind herzlich willkommen. Interessierte können sich jederzeit bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Matzen oder direkt beim Ortsvorsteher melden. (Quelle: Stadt Bitburg)