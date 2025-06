Region: Baum stürzt auf Mann – Rettung per Seilwinde!

EISEN. Ein dramatischer Rettungseinsatz hat sich am Freitagmorgen in einem unwegsamen Waldstück nahe des Golfparks in Eisen (Gemeinde Nohfelden, Saarland) ereignet. Gegen 8:34 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Nohfelden mit dem Stichwort „Unterstützung Rettungsdienst“ alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine verletzte Person vor, die teilweise unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt war.

Schwierige Rettung – schweres Gerät und Seilwinde im Einsatz

In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde zunächst ein sicherer Arbeitsraum geschaffen, um die medizinische Versorgung des Verletzten zu ermöglichen. Aufgrund der extrem schwierigen Geländegegebenheiten und der mangelnden Erreichbarkeit per Fahrzeug entschied sich der Rettungsdienst für eine luftgestützte Rettung.

Der Rettungshubschrauber Christoph 66 wurde angefordert und brachte speziell ausgebildete Kräfte zur Unfallstelle. Mit Hilfe einer Seilwinde konnte der eingeklemmte Mann schließlich schonend geborgen und anschließend in eine Klinik geflogen werden. Mehr News aus dem Saarland

Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Einsatz

Neben den Löschbezirken Eisen und Sötern kam auch das geländegängige UTV des Katastrophenschutzes zum Einsatz. Zufällig befand sich das Fahrzeug im Rahmen einer Übung bereits in der Nähe und konnte umgehend eingesetzt werden.

Unfallursache unklar – Zustand des Verletzten unbekannt

Zur Ursache des Unfalls sowie zum aktuellen Gesundheitszustand des Mannes machte die Feuerwehr bislang keine Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.