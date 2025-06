++ Aktuell: Bewaffneter Überfall in Trier – Polizei fahndet nach Täter mit Foto und Video ++

TRIER. Mit gezogener Schusswaffe und auffälliger Sportkleidung betrat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, 11. Juni, die Tipico-Filiale in der Castelforte-Straße – Minuten später flüchtete er mit einer hohen Bargeldsumme auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung Subway/SWT-Arena.

Die Kriminalpolizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Täterbeschreibung – darauf achtet die Polizei:

Der Mann war komplett in Schwarz gekleidet, trug eine markante blaue Sporttasche über der Schulter und war mit folgenden Kleidungsstücken ausgestattet:

Jacke: Schwarzer ELLESSE Windbreaker

Schuhe: Nike Air Max in Schwarz/Grau/Weiß

Handschuhe: Schwarz mit weißem „Nike“-Logo

Sporttasche: Blau, vermutlich von Nike

Fluchtfahrzeug: Schwarzes Mountainbike (vermutlich E-Bike)

Zeugen beschreiben den Täter als sportlich und agil. Mehr Blaulicht-News aus Trier und region

Polizei bittet dringend um Hinweise!

Wer kennt eine Person, die genau diese Kleidung trägt, diese Tasche besitzt oder am Abend des 11. Juni in Trier mit einem E-Bike gesehen wurde?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen – oder online über das Hinweisformular auf der offiziellen Fahndungsseite.