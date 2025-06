Unfall im Saarland: PKW nimmt Transporter die Vorfahrt – Fahrer betrunken

VÖLKLINGEN. Am gestrigen Samstagabend kam es im Kreisverkehr am

Amtsgericht in Völklingen um 23.28 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW

die Vorfahrt eines Transporters missachtet. Durch die Kollision der beiden

Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Allerdings stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer des

PKW unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Dem 49 Jahre alten Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann aus Saarlouis wird nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)