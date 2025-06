125-jähriges Bestehen: Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Olewig

TRIER. Die Freiwillige Feuerwehr Olewig feiert ihr 125-jähriges Bestehen und lädt daher am Wochenende 14./15. Juni zum Tag der offenen Tür am Feuerwehr-Gerätehaus an der Riesling-Weinstraße ein.

Los geht es am Samstagabend um 19 Uhr mit Ehrungen und Beförderungen der Feuerwehrleute, bevor dann um 20 Uhr die Partyband „Dompiraten“ die Bühne entert. Am Sonntagvormittag wird um 11.30 Uhr ein Einsatzwagen des Löschzugs eingesegnet. Zudem wird ein Frühschoppen mit musikalischer Begleitung der Bläsergruppe St. Anna angeboten.

Ab 14 Uhr bietet der Tag der offenen Tür eine Fahrzeugausstellung, Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, ein Kinderkino, Feuerlöschtraining für jedermann, eine große Tombola und vieles mehr. Um 15.30 Uhr zeigt die Jugendfeuerwehr Olewig in einer Schauübung was sie kann, bevor um 18 Uhr Aloys Pinn mit Live-Musik begeistert.

Auf der Wiese an der Umgehungsstraße (Riesling-Weinstraße) sind ausreichend ausgeschilderte Parkplätze vorhanden. Das Fest ist zudem im ÖPNV mit der Buslinie 81 (Haltestelle Retzgrubenweg) gut erreichbar.