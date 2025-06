Saarland: Fußgängerin in Heusweiler von Pkw erfasst und schwer verletzt

HEUSWEILER. Am heutigen Montag, 02.06.25, ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der Saarbrücker Straße (B268) in Heusweiler ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 78-jährige Frau aus Heusweiler wurde beim Überqueren der Fahrbahn an einer Fußgängerampel von einem Pkw erfasst.

Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert – Fahrer unverletzt

Durch die Kollision erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen und wurde umgehend zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 68-jährige Pkw-Fahrer aus Riegelsberg, der das Fahrzeug führte, blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es bei keinem der Beteiligten Hinweise auf eine eingeschränkte Verkehrstauglichkeit.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen zum Unfallhergang

Die Polizeiinspektion Völklingen hat unverzüglich die Ermittlungen zum genauen Hergang des Verkehrsunfalls aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.