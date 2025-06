RLP: Mordversuch durch Brandstiftung – Brandbeschleuniger auf Terrasse entzündet

WORMS. In den frühen Morgenstunden des 26.5.2025 kam es in Worms in der Herrnsheimer Hauptstraße zu einem versuchten Mord durch einen 49-jährigen Wormser. Vorangegangen waren Streitigkeiten zwischen dem 49-Jährigen, seiner Exfreundin und deren neuen Freund.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, dass er in der Nacht Brandbeschleuniger auf der Terrasse des Wohnhauses der Exfreundin ausbrachte und diese in Brand setzte, während die Anwohner im Anwesen schliefen. Die von dem Geschehen aufgeschreckten Bewohner konnten den Brand selbstständig löschen, verletzt wurde niemand.

Der flüchtende Täter konnte im Rahmen der Fahndung durch Kräfte der Polizeiinspektion Worms vorläufig festgenommen werden. Er wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung bei dem Beschuldigten anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das K11 der Kriminaldirektion Mainz führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen durch. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)