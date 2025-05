Saarland: Völlig Betrunkener donnert in geparkten Sprinter – hoher Sachschaden

ILLINGEN-HÜTTIGWEILER. Am gestrigen Samstag ereignete sich gegen 23.20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Neunkircher Straße in Illingen-Hüttigweiler. Anwohner wurden durch ein Kollisionsgeräusch auf den Verkehrsunfall aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Die eingesetzten Kräfte konnten vor Ort einen alkoholisierten 52-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Dieser konnte sich zuvor selbstständig aus seinem PKW der Marke Audi befreien, nachdem er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter kollidiert war.

Der Unfall ereignete sich vermutlich nicht nur aufgrund der starken Alkoholisierung des Fahrers, sondern wahrscheinlich auch durch nicht angepasste Geschwindigkeit, da der Transporter ca. zehn Meter durch die Kollision nach vorne geschoben wurde. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden insgesamt in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Der Fahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Blutprobe durch die Polizei angeordnet wurde. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung gegen den Fahrer eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)