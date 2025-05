Unfall auf der B269: Zwei schwerverletzte Frauen mit Rettungshubschrauber abtransportiert

LEBACH. Am Samstag, den 24.5.2025, kam es gegen 17.24 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Lebach. Eine 72-jährige Frau aus Eppelborn befuhr hierbei mit ihrem silberfarbenen VW Passat die B269 von Lebach kommend nach Eppelborn-Bubach.

An der Einmündung zur L334 wollte diese in Richtung einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 42-jährige Fahrerin eines roten Mitsubishi Outlander aus Lebach. Aufgrund des heftigen Zusammenstoßes im Einmündungsbereich wurden jeweils die PKW-Fahrerinnen schwer sowie der Beifahrer im Mitsubishi leicht verletzt.

An beiden PKWs entstand wirtschaftlicher Totalschaden (mind. ca. 40.000 Euro) in Form von massiven Frontschäden. Die schwerverletzten Fahrerinnen wurden anschließend u.a. mit dem Rettungshubschrauber in Saarbrücker Kliniken zur Behandlung verbracht. Bei den verantwortlichen Fahrzeugführerinnen konnte keine Beeinflussung durch Drogen, Alkohol oder Medikamente festgestellt werden.

Neben Rettungswagen und Notarzt waren die Feuerwehr sowie der Landesbetrieb für Straßenbau aber auch ein Unfallgutachter zur Unfallursachenerforschung im Einsatz. Die Unfallstelle wurde für ca. 4,5 Stunden gesperrt.

Am Rande ist zu erwähnen, dass ein unbeteiligter 32-jähriger Mann aus Lebach mit seinem PKW die Absperrung der Unfallstelle ignorierte und durch die Unfallstelle fuhr. Absicherungskräfte konnten den 32-Jährigen Augenblicke später anhalten und kontrollieren. Die Polizeibeamten entdeckten hierbei, dass der Mann aus Lebach sein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte und leicht alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren gem. § 21 StVG eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)