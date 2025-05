Trier: Neuauflage des Senioren-Wegweisers zum 20. Geburtstag

TRIER. Viele ältere Menschen haben immer wieder Schwierigkeiten, sich bei den vielen Hilfs- und Beratungsangeboten für ihre Generation zurechtzufinden oder bei akuten Engpässen schnell die passende Unterstützung zu finden.

Ein unverzichtbares Hilfsmittel ist seit 20 Jahren der Trierer Wegweiser für Senioren, dessen aktualisierte Neuauflage 2025/26 im Rathaus vorgestellt wurde.

Er entstand erneut in dem bewährten Team mit der Luxemburger Verlegerin Dr. Christina Kohl, dem Trierer Seniorenbüro sowie der städtischen Pflegestrukturplanung. Bürgermeisterin Elvira Garbes, die die Neuerscheinung zusammen mit der Seniorenbüro-Vorsitzenden Elisabeth Ruschel und der Verlegerin vorstellte, betonte, das Nachschlagewerk sei mittlerweile ein treuer Begleiter für mehrere Senioren-Generationen geworden und habe sich eine treue Leserschaft aufgebaut. Der Wegweiser sei auch ein Zeichen dafür, dass die Stadt die Belange der älteren Bürgerinnen und Bürger ernst nehme und ihnen diese Info-Plattform zur Verfügung stelle.

Garbes dankte dem Seniorenbüro, das neben der Stadt als Herausgeber fungiert, der Verlegerin, der städtischen Pflegestrukturplanerin Merit Förster sowie dem weiteren Redaktionsteam für ihren großen Einsatz. Dazu gehören auch Andrea Elsen (Seniorenbüro), Caroline Klasen (Sozialdienst katholischer Frauen), Marga Carrera und Birgit Herbst (Pflegestützpunkt) sowie Renate Schröder (Verbraucherzentrale Trier) und dem Fotografen Richard Krings, der erneut die Bilder für den Wegweiser beisteuerte.

Ruschel würdigte im Namen des Seniorenbüros die seit vielen Jahren bewährte Kooperation für den Wegweiser, die sich erneut bewährt habe. An der Vorstellung der Neuauflage nahmen auch mehrere Ortsvorsteher, Seniorenbeiratsvorsitzender Hans-Rudolf Krause sowie verschiedene Trierer Seniorenvertrauenspersonen teil. Neu in diesem Kreis ist Ludwig Limburg aus Mariahof, dem Bürgermeisterin Elvira Garbes seine Ernennungsurkunde überreichte.

Der fast 90 Seiten dicke Wegweiser im praktischen Pocket-Format wurde nach Abgaben der Verlegerin in einer Auflage von rund 7500 Exemplare gedruckt und umfasst ein breites Themenspektrum: Freizeit, Gesundheit und Sport, Bildung und Kultur, Wohnen im Alter, Pflege, Recht und Finanzen, Beratung und Information, freiwilliges Engagement oder die letzte Lebensphase. Zum 20. Geburtstag präsentiert sich die neue Auflage in einem frischen Design. Die Orientierung bei den zwölf Kapiteln des Wegweisers wird erleichtert durch das bewährte Farbleitsystem.

Das Info-Heft ist an zahlreichen Stellen in Trier erhältlich, darunter im Seniorenbüro (Kochstraße 1a), im Pflegestützpunkt (Kutzbachstraße 7), bei der Verbraucherzentrale (Fleischstraße 77), in den städtischen Ämtern für Soziales und Wohnen sowie Schulverwaltung und Sport, aber auch bei den Gemeindeschwestern plus (Gebäude Eurener Straße 15). Zudem ist er online verfügbar unter www.seniorenbuero-trier.de und www.christinakohl.com sowie als Download auf dieser Seite.

Download "SENIOREN-WEGWEISER 2025 TRIER" (PDF)