Schlüsselfaktoren für das Wachstum des deutschen Glücksspielmarktes 

Der deutsche Glücksspielmarkt wächst immer weiter. Die Prognosen deuten in Richtung noch mehr Wachstum. Doch welche Spiele werden eigentlich zum Glücksspiel dazugezählt und was verhilft der Branche zu ihrem starken Aufschwung? Einen alleinstehenden Grund hierfür gibt es nicht, vielmehr handelt es sich um ein Zusammenspiel zahlreicher Faktoren. Welche Faktoren dieses rapide Wachstum befeuern, erläutern wir hier.

Was wird zum Glücksspiel dazugezählt?

Glücksspiel ist nicht gleich Glücksspiel. Viele verschiedene Arten von Spielen fallen unter diesen Schirm. Es ist von Land zu Land unterschiedlich, welche Spiele zum Glücksspiele gerechnet werden. Oft werden sie außerdem in die Kategorien erlaubnisfähige Glücksspiele und nicht-erlaubnisfähige Glücksspiele unterteilt.

Zu den erlaubnisfähigen Glücksspielen gehören in vielen Ländern Rubbellose, Sportwetten, Lotterien und Casinos. „Erlaubnisfähig“ bedeutet, dass die zuständige Glücksspiel-Behörde eine Erlaubnis erteilen kann und das Angebot solcher Spiele dann, wenn die Erlaubnis erteilt wurde, legal ist. Online Casinos benötigen beispielsweise eine Glücksspiel- oder Casinolizenz. Nicht-erlaubnisfähige Glücksspiele hingegen sind immer verboten, eine Erlaubnis von ihnen ist nicht vorgesehen. In den meisten Ländern sind zum Beispiel Wetten auf das Wetter oder auf Tierkämpfe nie erlaubt.

Nun gehen wir näher auf die Faktoren ein, die zu Wachstum der Glücksspielbranche beigetragen und sie weiter voranbringen.

Reformierung des Glücksspielstaatsvertrags

Lange Zeit galten Online Casinos und weitere Glücksspiele in Deutschland als – wohlwollend betrachtet – rechtliche Grauzone. Das hielt lange viele Interessierte davon ab, es selbst einmal zu auszuprobieren. Diese Unsicherheiten sind seit dem Jahr 2021 mit der Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages Geschichte.

Diese Legalisierung hat viele Spieler ermutigt, nun am Glücksspielmarkt teilzuhaben. Das liegt unter anderem auch daran, weil immer mehr seriöse Anbieter auf den Markt getreten sind. Durch die Vergrößerung des Angebots entstand ein stärkerer Wettbewerb, der viele Anbieter zu attraktiven Marketingmaßnahmen bewegte, wie beispielsweise dem Casino Bonus. Getreu dem Motto: Konkurrenz belebt das Geschäft.

Erhöhtes gesellschaftliches Ansehen

Auch gesellschaftlich hatten Glücksspiele lange Zeit ein schlechtes Image. Lottospielen ist als Ausnahme schon gesellschaftlich akzeptabel und wird schon lange von vielen Menschen praktiziert. Doch gerade unter jungen Leuten gelten Lotterien als wenig populär. Sportwetten hingegen hatten lange Zeit einen schlechten Ruf, während Casinobesuche nur zu besonderen Anlässen als gesellschaftlich in Ordnung galten – und bei vielen grundsätzlich einen schlechten Ruf hatten. Spielen im Online Casino war zu den Zeiten, als diese Möglichkeit erstmals aufkam, verpönt.

Das hat sich geändert. Ob Sportwetten oder Casinobesuche – beide Glücksspielarten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Neben der Reformierung und Legalisierung vieler Glücksspiele hat dazu auch geschicktes Marketing beigetragen. Weltweit bekannte Fußballer wie Oliver Kahn, Lothar Matthäus, Lukas Podolski oder Cristiano Ronaldo warben in der Vergangenheit bereits für Sportwetten-Anbieter. Online Casinos hingegen konnten sich vor allem mit der Unterstützung von Streamern und Influencern als unbedenkliches Hobby etablieren.

Außerdem behandeln Plattformen wie CasinoTopsOnline, das Thema Glücksspiel sowie Online Casinos im Speziellen mittlerweile ausführlich. Früher war es schwer, Informationen und seriöse Vergleiche im Bereich Online-Glücksspiel zu finden. Heute gibt es Seiten wie CasinoTopsOnline, welche zahlreiche Casinos mit ihren wichtigsten Eigenschaften auflisten und ebenfalls wichtige Informationen für sicheres Spielen liefern. Das macht die Entscheidung für Spieler leichter und motiviert sie mit Vertrauen dazu, sich zu registrieren und es mit gutem Gewissen selbst auszuprobieren.

Digitalisierung und technologische Innovation

Ohne Digitalisierung und technologische Innovation wäre der Glücksspielmarkt nie das geworden, was er heute ist. Bedeutende Teile des Glücksspielmarktes – allen voran Online Casinos – würde es schlichtweg nicht geben. Für ihre Entstehung war es essenziell, dass in der breiten Gesellschaft schnelles und günstiges Internet zur Verfügung steht und jeder die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. In Zeiten, in denen sich die meisten Laptops und Smartphones leisten können, sind diese Bedingungen erfüllt.

Die bisherige Entwicklung hat für viele den Zugang zu Glücksspielen zu erleichtert. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Verpixelte, langsame Spiele gehören der Vergangenheit an. Hochwertige Grafiken und schnelles Spielen ohne nervige Verzögerungen steigern den Spielspaß enorm und sorgen dafür, dass immer mehr Spieler von verschiedenen Angeboten, auch im Bereich Glücksspiel, überzeugt werden.

Konsumverhalten und jüngere Generationen

Auch Änderungen im Konsumverhalten und das Nachrücken einer Generation, die anders lebt als ihre Vorgänger, sind entscheidend für die Entwicklung der Glücksspielbranche. Vor allem die Millennials und die Gen Z nutzen Streaming-Angebote, konsumieren YouTube-Videos, folgen Influencern und spielen Online-Games. Mit ihrer Volljährigkeit traten jede Menge potenzielle Neukunden für Anbieter von Glücksspiel auf den Markt. Für diese Zielgruppe ist es normal, fast alles digital und online zu erledigen. Die Zeiten, in denen Glücksspiele einen negativ konnotierten Ruf hatten oder nicht zugänglich waren, haben viele von ihnen gar nicht miterlebt. Dadurch ist eine neue Zielgruppe mit unvoreingenommener Einstellung gegenüber der Glücksspielbranche herangewachsen.

Wirtschaftliche Faktoren

Der deutsche Markt ist nach wie vor einer der größten Europas. Dadurch spielt er auch eine wichtige Rolle als Motor für die Entwicklung des Glücksspielmarktes. Die Legalisierung hat den Markt zudem zu einer wichtigen Einnahmequelle für Steuern gemacht, denn es wird eine Glücksspielsteuer erhoben. Diese wird allerdings in der Regel direkt von den Anbietern vom Gewinn abgezogen, wodurch es Nutzern kaum auffällt.

Durch die Legalisierung wurden die Markteintrittsbarrieren weiter reduziert. Inzwischen sind bekannte und seriöse Anbieter – die erfahrungsgemäß gerade bei neuen Spielern größeres Vertrauen genießen – auf den deutschen Markt verfügbar. Auch Spieleentwickler, Zahlungsdienstleister und Werbeagenturen profitieren vom Anstieg der Bedeutung des Glücksspielmarktes.

Spielerschutz schafft Vertrauen

Mit der Reformierung des Glücksspielstaatsvertrags wurden zahlreiche Maßnahmen zum Spielerschutz eingeführt. Dazu zählen beispielsweise Limits bei den Einzahlungssummen und die Möglichkeiten zur Selbstsperre zur Prävention von Glücksspielsucht. Lizenzierte Casinos sind verpflichtet, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Aus Spielersicht schafft das Vertrauen: Die Befürchtung, dass man Unsummen ausgibt, die man nicht ausgeben wollte, sind nicht mehr haltbar. Dies ist schon rein technisch und rechtlich nicht mehr möglich. Auch wird es Spielern, deren Spielverhalten aus dem Ruder gelaufen sein könnte, einfach gemacht, sich selbst temporär oder dauerhaft zu sperren. Dies stärkt das Vertrauen der Spieler und den Ruf von Glücksspielen allgemein.

Herausforderungen durch Grau- und Schwarzmarkt

Zum Gesamtbild gehört auch, dass es nicht nur treibende Faktoren gibt, die den Glücksspielmarkt weiter beflügeln. Es gibt auch Herausforderungen, die Wachstum erschweren.

Denn in der Glücksspielbranche agieren zahlreiche Akteure, die nicht in Deutschland ansässig sind. Da ihr Angebot auch auf Deutsch angeboten wird, bemerken das viele Spieler nicht direkt, wenn ein Anbieter nicht hier ansässig ist. Da diese Anbieter nicht an deutsches Recht gebunden sind, können sie ein abweichendes, für manche Spieler attraktiveres Spielangebot anbieten. Umsätze, die von diesen Betreibern erzielt werden, finden durch die Ansässigkeit im Ausland aber nicht mehr auf dem deutschen Markt statt, wenngleich dort die meisten ihrer Kunden leben.

Genaue Zahlen dazu zu nennen ist schwierig, da ausländische Anbieter nicht denselben Offenlegungspflichten unterliegen, wie deutsche Betreiber. Experten schätzen, dass die Umsätze sich im Milliardenbereich bewegen.

Die deutsche Glücksspielbehörde ist bemüht, solche Anbieter einzudämmen, zum Beispiel durch IP-Sperren. Bislang hat dies jedoch nicht zum Durchbruch geführt. Es bleibt abzuwarten, ob es deutsche Anbieter in der Zukunft schaffen werden, sich zu behaupten oder schlichtweg so überzeugend auf die Spieler zu wirken, dass diese gar keine Notwendigkeit mehr sehen, sich für ein ausländisches Online Casino zu entscheiden. Eine konsequente Steigerung des Spielangebots und die Einführung weiterer, innovativer Lösungen dürfte hierbei mehr Wirkung haben als Sperren und Verbote.