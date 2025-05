Starke Impulse für die Mosel-Region: LAG Mosel beschließt zahlreiche Fördervorhaben

COCHEM. Im historischen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Cochem trafen sich die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Mosel zur ersten Sitzung des Jahres 2025. Auf der Tagesordnung standen wegweisende Förderentscheidungen im Rahmen der EU-Förderinitiative LEADER sowie der Programme „Regionalbudget“ und „Ehrenamtliche Bürgerprojekte“.

Insgesamt wurden vier LEADER-Vorhaben, drei Kooperationsprojekte, zehn Regionalbudget-Projekte und siebzehn Bürgerprojekte beschlossen. „Wir als LAG sind wieder absolut begeistert von der Kreativität der Projekte“ betont LAG-Vorsitzende Christiane Horsch. „Wir freuen uns auf die Umsetzung der Projekte und sind sicher, die Mosel mit diesen Vorhaben – insbesondere in den Bereichen Tourismus, Nahversorgung, Jugendförderung und Engagement – wieder ein Stück nach vorne zu bringen“ sind sich Horsch und Goßler einig.

Vorab-Besichtigung regionaler LEADER-Projekte in Cochem:

Bereits im Vorfeld der Sitzung erhielt die LAG Mosel einen spannenden Einblick in erfolgreich umgesetzte LEADER-Projekte vor Ort. In der Kaffeerösterei auf der Pinnerstraße 8 in Cochem begrüßte Herr Loch die Mitglieder persönlich und führte durch die Rösterei. Er erläuterte anschaulich die Prozesse der Kaffeeherstellung und berichtete von der durchweg positiven Resonanz in der Region. Die Rösterei wurde 2019 mit LEADER-Mitteln unterstützt und ist heute ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste.

Im Anschluss besichtigten die Mitglieder das Besucherzentrum und den Bundesbankbunker in Cochem – ebenfalls ein LEADER-gefördertes Projekt aus dem Jahr 2021.

Beide Orte zeigen eindrucksvoll, wie gezielte Fördermittel kulturelle und touristische Infrastruktur nachhaltig stärken können.

Neue Impulse durch LEADER-Vorhaben

In Neumagen-Dhron entsteht mit dem Vorhaben „Sanierung und Entwicklung der ehemaligen Apotheke von Neumagen“ oberhalb der Ankerstelle des Römerschiffs „Stella Noviomagi“ eine attraktive Event- und Gastronomielocation. Das denkmalgeschützte Gebäude der früheren Apotheke wird zum Weingarten mit regionalem Angebot und überregionaler Strahlkraft – besonders für Hochzeiten mit Mosel-Flair.

In Maring-Noviand wird das bestehende Fachgeschäft „Wildgewerk Fritzen“ um einen „Smart Store 24/7“ erweitert. Der digitale Verkaufsraum ermöglicht jederzeitigen Zugang zu Wildspezialitäten und regionalen Genussprodukten – ein Angebot, das besonders für Einheimische und Touristen entlang der Rad- und Wanderwege attraktiv ist. Außerdem wird der eigentliche Metzgerladen um einen Eventbereich ergänzt.

In Neef/Mosel setzt das Weingut Amlinger & Sohn hinter dem Projekt „24Vino – 24h-Straußwirtschaft“ auf modernste Technik: Verkaufsautomaten und hochwertige 4K-Infobildschirme machen Wein, Snacks und Infos rund um die Uhr erlebbar – ein innovatives Beispiel für die Verbindung von Tourismus und Digitalisierung.

Kooperationsprojekte mit überregionaler Wirkung

Die LAG Mosel engagiert sich außerdem in drei Kooperationsvorhaben mit weiteren LEADER-Regionen:

Digitales Ausbildungsportal im Landkreis Trier-Saarburg (Träger: Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg): Schülerinnen und Schüler erhalten in ihren Schulen Zugang zu Ausbildungsinformationen regionaler Betriebe – unterstützt durch digitale Präsentationselemente und Kurzfilme.

Marketingkonzept für die Tourismusregion Ruwertal & Hochwald (Träger: VG Ruwer): In Zusammenarbeit mit einer Agentur wird eine umfassende Strategie entwickelt, um Profil, Sichtbarkeit und Identifikation in der Region zu stärken.

Jugendmobil der Jugendkirche Trier (Träger: Bistum Trier): Ein umgebauter Camper-Van ermöglicht künftig aufsuchende Jugendarbeit in ländlichen Regionen – flexibel, dialogorientiert und nah an den Lebenswelten junger Menschen.

Engagement auf lokaler Ebene: Regionalbudget und Ehrenamtliche Bürgerprojekte

Für das laufende Jahr wurden außerdem zehn Projekte über das Regionalbudget bewilligt. Insgesamt stehen im aktuellen Förderaufruf 77.777 Euro zur Verfügung. Die Projektideen reichen von Infrastrukturmaßnahmen über kleine touristische Maßnahmen bis hin zu Dorfentwicklungsimpulsen.

Einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten auch die ehrenamtlichen Bürgerprojekte. Von den eingereichten 22 Vorhaben erhielten 17 eine Förderzusage – für die restlichen reichten die finanziellen Mittel leider nicht aus. Für diese Förderlinie stehen 30.000 Euro bereit. Die Projekte zeichnen sich durch kreatives Engagement und große Eigeninitiative aus – ein sichtbares Zeichen für gelebte Bürgerbeteiligung entlang der Mosel.

Voraussichtlich im Herbst 2025 wird es wieder die Möglichkeit zur Einreichung von neuen LEADER-Vorhaben geben.

Hintergrund:

Die LAG Mosel ist Teil des EU-Förderprogramms LEADER, das den ländlichen Raum durch innovative Projekte und engagierte Akteure stärkt. Die Entscheidungen der LAG-Mitglieder erfolgen nach klaren Bewertungskriterien und dienen der nachhaltigen Entwicklung der gesamten Moselregion.