Hausverbot eskaliert: Supermarktmitarbeiter mit Flasche beworfen und schwer verletzt

KAISERSLAUTERN. Am Montagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Merkurstraße in Kaiserslautern zu einem Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde.

Ein Angestellter des Marktes wurde auf einen 20-jährigen Mann aufmerksam, gegen den ein bestehendes Hausverbot vorlag. Als der Mitarbeiter den Mann daraufhin ansprach und ihn aufforderte, das Ladenlokal zu verlassen, reagierte dieser aggressiv.

Angriff mit Schlägen und Tritten – Flaschenwurf trifft Mitarbeiter am Kopf

Nach der Ansprache kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 20-Jährige den Mitarbeiter schlug und trat. Nachdem es dem Supermarkt-Personal schließlich gelungen war, den Angreifer aus dem Geschäft zu befördern, eskalierte die Situation weiter. Der 20-Jährige warf eine Flasche in Richtung des 34-jährigen Angestellten. Dieser wurde am Kopf getroffen und stürzte infolgedessen zu Boden.

Schwere Verletzungen und Einlieferung ins Krankenhaus – Ermittlungen eingeleitet

Durch den Flaschenwurf erlitt der Mitarbeiter schwere Kopfverletzungen und musste zur medizinischen Versorgung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 20-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.