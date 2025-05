Autobahnunfall im Saarland: LKW drängt zwei PKWs ineinander – Fahrerflucht

ST. INGBERT. Am 14.5.2025 kam es gegen 16.39 Uhr im Bereich der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und St. Ingbert-Mitte in Höhe des Rastplatzes Kahlenberg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein vom Rastplatz auf die A6 auffahrender, bislang unbekannter LKW (Gespann aus Zugmaschine und Auflieger) scherte hierbei vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte der beiden Fahrspuren der Autobahn aus, ohne den nachfolgenden und bevorrechtigten Verkehr zu beachten. Hierdurch musste ein nachfolgender PKW nach links auf die Überholspur ausweichen, wo er daraufhin mit einem dort fahrenden PKW kollidiert.

Der bislang unbekannte LKW flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum geflüchteten LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)