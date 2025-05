Kaum Regen: Niedrigste Pegelstände seit 40 Jahren für April in Kaub

KAUB. Die Wasserstände am Pegel Kaub im Rhein sind in diesem April nach amtlichen Angaben so niedrig gewesen wie seit mehr als 40 Jahren nicht. «Das ganze Frühjahr ist sehr trocken», sagte der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein, Florian Krekel.

Im April sei es für die Jahreszeit ebenfalls sehr trocken gewesen. Seit 1981 habe es keine niedrigeren Pegelstände in Kaub (Rhein-Lahn-Kreis) gegeben. Was das für die Schifffahrt und Umwelt im Sommer heiße, lasse sich noch nicht sicher sagen. «Im Moment ist es noch kein Problem, die nächsten drei, vier Tage auch noch nicht», sagte Krekel. «Die verlässlichen Wasserstandprognosen gehen nicht weiter als die Wettervorhersage.»

Trockenheit könnte dieses Jahr Thema werden

Fest steht: «Solange es nicht regnet, sinken die Wasserstände weiter», sagte der Sprecher. Es habe dieses Jahr schon einmal Niedrigwasser gegeben. Seitdem habe es zwar etwas geregnet, aber das habe keine grundlegende Änderung gebracht.

«Wir hatten keine dauerhaften großflächigen Niederschläge», sagte er. «Der Schiffer stellt sich täglich auf die Wasserstände ein.» Die Trockenheit könnte sie dieses Jahr noch beschäftigen. (Quelle: dpa)