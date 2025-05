TRIER. Am Montagmittag, 12. Mai 2025, kam es in der Peter-Scholzen-Straße im Trierer Stadtteil Feyen zu einem Gebäudebrand mit Erstmeldung „Vollbrand“. Die Integrierte Leitstelle Trier alarmierte gegen 12:22 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Rund 100 Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Einsatzkräfte sind aktuell im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Hier geht es zum Update (13.50 Uhr):