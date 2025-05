Turnverein Kröv: 60 Teilnehmer aus drei Vereinen beim Mosel Jump-Cup

KRÖV. Am 10. Mai 2025 fand in der Turnhalle der Grundschule Kröv zum zweiten Male der Mosel Jump-Cup statt. 60 Teilnehmer aus drei Vereinen (TV Cochem, TuS Bengel und TV Kröv) waren an dieser Breitensportveranstaltung des Turnverein Kröv beteiligt.

Mit diesem Event wollte man Kinder und Jugendliche in diesem Wettkampf ansprechen, mal etwas Neues auszuprobieren, und einmal etwas anderes machen, als in einem Vierkampf an die Geräte zu gehen. Bei diesem Jump-Cup konnten die Aktiven an zwei Geräten an den Start gehen, dabei waren am Mini-Tramp und an einem Sprunggerät jeweils zwei Sprünge erlaubt, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich hier aus den Angeboten (Kasten, Bock, Mattenberg und Sprungtisch) jeweils ein Gerät je nach Schwierigkeit heraus suchen konnten. In der Endabrechnung wurden die beiden besten Sprünge (Mini-Tramp und Sprunggerät) addiert.

Letztendlich hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß bei dieser Art von Wettbewerb. Alle erhielten eine Urkunde und eine Medaille. (Quelle: Turnverein Kröv)