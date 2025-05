Mutter brutal verprügelt, weil sie Foto ihres Kindes löschen lassen wollte!

BAD KREUZNACH. Was als ruhiger Muttertag begann, endete für eine 44-jährige Frau und ihr Kind im Krankenhaus: Am Sonntagabend eskalierte am Bahnhof in Bad Kreuznach ein Streit um ein Handyfoto eines Kindes – mit schweren Folgen.

Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde eine Streife gegen Abend auf eine lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam. Vor Ort fanden die Beamten eine Frau am Boden neben einem Kinderwagen, wenige Meter weiter lag ein Mann an der Bahnsteigkante – auf der Suche nach seinem Handy im Gleisbett.

Streit eskaliert wegen Kinderfotos

Die Mutter, eine 44-jährige Afghanin, gab an, dass der 41-jährige Mann zuvor Bilder ihres Kindes im Kinderwagen gemacht habe – ohne Erlaubnis. Als sie ihn aufforderte, die Aufnahmen zu löschen, habe er sich geweigert. Daraufhin griff die Frau nach dem Handy und warf es ins Gleisbett.

Was dann geschah, schildern Zeugen übereinstimmend: Der Mann schlug und trat mehrfach auf die Frau ein. Sie erlitt Schwindelgefühle und wurde mit ihrem Kind zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Polizei beschlagnahmt Handy – Verfahren eingeleitet

Das Telefon mit den fraglichen Fotos wurde von der Polizei sichergestellt. Obwohl der Mann die Bilder zeigte, verweigerte er deren Löschung. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Verletzung der Persönlichkeitsrechte ermittelt.

(Quelle: mit dpa)