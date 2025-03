Saarburg: 1,2 Millionen Euro für Park & Ride-Anlagen am Bahnhof

SAARBURG. Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz, hat heute den Bewilligungsbescheid in Höhe von 1.188.300 Euro für die Umgestaltung der beiden Park & Ride-Anlagen (P+R) Nord und Süd an der Ostseite des Bahnhofs (Bahnhofstraße) übergeben. Damit kann die Stadt Saarburg die umfassende Neugestaltung des Bahnhofsumfelds fortsetzen.

„Um Zugfahren als klimafreundliche Mobilität auch in der Fläche voranzubringen, ist es wichtig, die individuelle Fortbewegung der ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer von der Haustür bis zum Bahnsteig mitzudenken. An diesem Punkt setzt die Stadt Saarburg an: Dank der Park+Ride-Anlage wird es auch für Menschen aus der weiter entfernten Umgebung möglich, den gut vernetzten Bahnhof Saarburg mit dem Auto zu erreichen, um von hier auf die klimafreundlichere Schiene beispielsweise Richtung Trier oder Saarbrücken umzusteigen. Die Modernisierung des Bahnhofsumfelds in Saarburg ist deshalb ein wichtiges Signal für die Förderung nachhaltiger Mobilität auch über die Stadt hinaus“, erklärte Ministerin Eder bei der Übergabe des Bescheids.

„Die Stadt Saarburg kann nun mit dem vorliegenden Bewilligungsbescheid die nächste Etappe in der Umgestaltung des Bahnhofsumfelds einleiten“, sagte Stadtbürgermeister Andreas Reymann. Dies sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftssicheren Mobilität. Es entsteht ein Mobilitätsknotenpunkt, der den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. „Wir schaffen mehr Komfort, mehr Sicherheit und eine bessere Anbindung für alle.“

„Die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, die mit dem Ausbau der Park & Ride Anlagen konsequent fortgeführt wird, sowie die damit verbundene barrierearme Verbindung der Stadtteile Saarburg und Beurig, ist wesentlicher Bestandteil eines überörtlichen Mobilitätskonzeptes innerhalb der Verbandsgemeinde, zu dem unter anderem auch der in diesem Jahr anstehende Bau eines Mobilitätshubs in Merzkirchen zählt. Wir danken dem Land Rheinland-Pfalz für seine Unterstützung und fordern zugleich die Bahn auf, die noch erforderlichen barrierefreien Umbauten an den Bahnsteigen konsequent in Angriff zu nehmen, um Saarburg als zentralen Verkehrsknotenpunkt nachhaltig zu stärken“, ergänzte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell Jürgen Dixius.

Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und der Parkplätze im Osten

Während die Arbeiten im Westen des Bahnhofs bereits in vollem Gange sind und die Rampe zur Personenunterführung an der Brückenstraße Gestalt annimmt, markiert der Bewilligungsbescheid den Startschuss für die nächste wichtige Phase: Die Ostseite des Bahnhofs wird durch die Neugestaltung der beiden Parkplätze beidseitig des historischen Bahnhofsgebäudes ein völlig neues Gesicht erhalten:

Der südliche Parkplatz, der über eine neue Zuwegung von der Bahnhofstraße aus erreichbar sein wird, bietet Platz für rund 50 Fahrzeuge.

Der nördliche Parkplatz, dessen Einfahrt in Richtung Bahnhofstraße verlagert wird, wird rund 20 Stellplätze umfassen. Dies soll Rückstau in diesem Bereich verhindern.

Bereits entstanden sind dort neue Sitzgelegenheiten und Abstellanlagen für Fahrräder, darunter zehn Doppelstockboxen für bis zu 20 Fahrräder.

Begrünung und Nachhaltigkeit

Auf den Parkplätzen und Aufenthaltsflächen haben die hier vorgesehenen Bäume oftmals die positive Funktion als Schattenspender und werden mit entsprechenden Unterpflanzungen aus Blühpflanzen, Bodendeckern oder Stauden versehen. 20 neue Bäume werden gepflanzt. Im südlichen Teil des Parkbereiches soll mit offener Pflasterfuge gearbeitet werden, um die Neuversiegelung zu reduzieren. Aus logistischen Gründen wird mit den Arbeiten am südlichen Parkbereich begonnen werden. In diesem Bereich werden die früheren Flächen mit Wildwuchs und Schrebergärten in einen P+R-Bereich mit Grünflächen umgestaltet.

Verbesserte Anbindung für alle

Über den Parkplatz wird auch die Anbindung an die drei bereits in vorherigen Bauabschnitten fertiggestellten behindertengerechten Parkplätze an der Ostseite sichergestellt werden.

Auch an der Westseite des Bahnhofs in der Brückenstraße entsteht in einer späteren Etappe weiterer Parkraum, sodass im gesamten Bahnhofsumfeld zum Abschluss aller Teilvorhaben rund 120 PKW- und 60 Fahrradparkplätze nutzbar sein werden. Alle neuen Parkbereiche werden durch Baumpflanzungen, Ruhebereiche und Grünzonen mit Querverbindungen aufgelockert und strukturiert.

Die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds zielt darauf ab, die Anbindung der Innenstadt und des Stadtteils Beurig sowie des öffentlichen Nahverkehrs, des Individualverkehrs, des Fahrradverkehrs und des Fußgängerverkehrs deutlich zu verbessern.

„Ein moderner Bahnhof ist zudem ein wichtiger Standortfaktor“, so Reymann weiter. „Mit der Neugestaltung des Bahnhofsumfelds stärken wir die Wirtschaft und den Tourismus in Saarburg und schaffen beste Voraussetzungen für Pendler und Besucher“.

Die Stadt Saarburg baut das Bahnhofsumfeld seit dem Jahr 2022 Zug um Zug nach einem in Etappen gestaffelten Plan um. Ziel der Maßnahmen ist die Schaffung einer barrierearmen städtebaulichen Verbindung zwischen den Stadtteilen Saarburg und Beurig und eines modernen Mobilitätsknotenpunkts mit hoher Aufenthaltsqualität.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Vorhaben durch Zuwendungen von 85 Prozent nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz – Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) und dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die Planung hat das Planungsbüro Slb Architekten und Ingenieure aus Boppard übernommen, die Koordination das Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell.

Eine Vorstellung des Gesamtprojekts „Städtebauliche, barrierearme Verbindung der Stadtteile Saarburg und Beurig“ ist online unter https://www.saarburg.de/tag-der-staedtebaufoerderung-2024. (Quelle: Stadt Saarburg)