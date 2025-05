Bewerbungsstart an der Uni Trier: Neue Studiengänge fürs Wintersemester

TRIER. Ab sofort können Studieninteressierte ihre Unterlagen im Online-Portal der Universität Trier hochladen. Neben bekannten Studiengängen sind auch einige neue im Angebot. Wer zum Wintersemester 2025/26 ein Studium an der Universität Trier aufnehmen möchte, kann sich ab jetzt bewerben.

Zum Angebot gehören mehr als 100 Bachelor- und Masterstudiengänge in rund 30 Fächern. Dazu zählen einige neue und erweiterte Studiengänge. Fast alle Bachelor und Master an der Universität Trier sind zulassungsfrei (ohne Numerus clausus). Das heißt, man braucht keinen speziellen Notenschnitt, um sie studieren zu können. Wer die Hochschulzugangsberechtigung – in der Regel das Abiturzeugnis – hat, und sich rechtzeitig bewirbt, hat den Studienplatz sicher. Für zulassungsfreien Studiengänge endet die Bewerbungsfrist am 15. September 2025.

Innovative Bachelor-Studiengänge: Von Jura bis Gesundheit

Seit vergangenem Jahr schon kann man an der Universität Trier Jura auch ohne Staatsexamen studieren: Mit den Bachelor-Studiengängen „International Legal Studies“ und „Rechtswissenschaften“ hat die Universität damit deutschlandweit Pionierarbeit geleistet. Auch zieht Trier viele Studentinnen und Studenten als größter Ausbildungsstandort in Deutschland für Psychologie und die angeschlossene Psychotherapeutenausbildung an.

Das Pflegestudium hat die Universität weiterentwickelt und mit neuen Inhalten ergänzt. Somit wird die hochschulische Pflegeausbildung noch attraktiver und passt sich besser den beruflichen Herausforderungen im Gesundheitswesen an.

Auch mit dem Bachelor „Gesundheitswissenschaften“ engagiert sich die Uni Trier aktiv in der Schließung der Fachkräftelücke im Gesundheitswesen. Spezialisierte Studiengänge wie „Sprache, Technologie, Medien“ und „Interkulturelle Kommunikation“ befassen sich mit wichtigen gesellschaftlichen Zukunftsfeldern und verbinden hierzu mehrere Fächer.

Infos zu den mehr als 100 Bachelor-Studiengängen: https://www.uni-trier.de/studium/studienangebot/bachelor

Neue englischsprachige Master

Auch die Geographie und die Mathematik präsentieren sich mit erneuerten Angeboten. Ab dem Wintersemester bietet die Universität drei englischsprachige Masterstudiengänge an: Contemporary Human Geography, Business Mathematics und Mathematics. Zuvor noch in deutscher Sprache unterrichtet, sind die Master nun vollständig auf Englisch. Diese Umstellung soll die Attraktivität der Universität für internationale Studentinnen und Studenten weiter erhöhen.

Wer noch nicht sicher ist, welches Fach das richtige ist, kann in ausgewählte Vorlesungen und Seminare hineinschnuppern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit Studierenden verschiedener Fächer ins Gespräch zu kommen. Mehr Infos: https://vordemstudium.uni-trier.de.

Für einen Studienplatz an der Universität Trier kann man sich einfach und bequem über das Online-Portal bewerben: http://bewerbung-info.uni-trier.de

Bewerbungsfristen für das Wintersemester 2025/2026 auf einen Blick:

Zulassungsfreie Studiengänge:

Deutsche und EU-Bewerberinnen und -Bewerber: bis 15. September 2025

Nicht-EU-Bewerberinnen und -Bewerber: bis 31. Mai 2025

Zulassungsbeschränkte Studiengänge (Psychologie und Grundschullehramt):

Alle Bewerberinnen und Bewerber: bis 15. Juli 2025

Psychologie-Master (Psychologie MSc, Klinische Psychologie und Psychotherapie MSc): bis 31. Mai 2025 (Quelle: Universität Trier)