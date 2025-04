5,8 % mehr in der Nährmittelindustrie in RLP, Saarland und Hessen

HOFHEIM-DIEDENBERGEN. Plus 5,8 Prozent mehr Lohn und 100 Euro Erholungsbeihilfe erhalten die rund 6.500 Beschäftigten der Nährmittelbetriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auf dieses Ergebnis einigte sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit dem Arbeitgeberverband Ernährung Genuss bei der Tarifverhandlung am 25. April 2025 in Hofheim-Diedenbergen.

„Damit ist dem NGG-Verhandlungsteam ein guter Tarifabschluss für die Nährmittelbeschäftigten – u.a. Dr. Oetker, Nestlé, Nestlé Health Science, Original Wagner Pizza, van Hees, Zeelandia und Milupa – gelungen“, so Hakan Ulucay, NGG-Landesbezirksvorsitzender und Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde.

Der Abschluss im Einzelnen:

o Zum 1. Juni 2025 erhöhen sich die Löhne und Gehälter um 3 Prozent. Zum 1. Mai 2026 steigen die Löhne und Gehälter dann um weitere 2,8 Prozent.

o Die Ausbildungsvergütungen steigen zum 1. Juni 2025 überproportional um 5 Prozent. Zum 1. Mai 2026 erhöhen sie sich um weitere 2,8 Prozent aufgerundet auf volle 10 Euro.

o Zusätzlich wird mit der Juni-Abrechnung 2025 eine Erholungsbeihilfe in Höhe von 100 Euro ausbezahlt. Teilzeitbeschäftige erhalten den vollen Betrag. Azubis erhalten 50 Euro.

o Darüber hinaus erhalten alle Auszubildenden je einen freien Tag zur Prüfungsvorbereitung vor der Zwischen- und Abschlussprüfung.

o Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kann frühestens zum 31. März 2027 gekündigt werden.

Darüber hinaus wurde vereinbart, dass im Herbst 2025 Gespräche über die Abschaffung der Ortsklassen starten.

Betroffen sind u. a. die folgenden Betriebe: Dr. Oetker in Wittlich / die Nestlé-Zentrale und Vertriebsorganisation in Frankfurt / Nestlé Health Science in Osthofen / Original Wagner Pizza in Nonnweiler / die Milupa Standorte in Fulda und Friedrichsdorf / Zeelandia in Frankfurt / Van Hees in Walluf (Quelle: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Landesbezirk Südwest)