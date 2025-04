VG Trier-Land: Boys‘ und Girls‘Day – Ein Schnuppertag in der Verwaltung

TRIER-LAND. Spannende Einblicke in den Alltag eines Beamten im Kommunalen Vollzugsdienst erlebten Shauna, Julie, Zoe und Lea. Im Rahmen des Girls‘Day begleiteten sie den Vollzugsbeamten der Verbandsgemeinde Trier-Land beim Außendienst.

Auch für Lun, Maximilian und Paul ging es in den „Außendienst“. Sie durften mit zur Baustellenbesichtigung. Welche Aufgaben ein Verwaltungsfachangestellter sonst noch zu erledigen hat, erfuhren die drei Jungs beim „Boys‘Day in der Verbandsgemeinde Trier-Land“. Nic und Maximilian hingegen interessierten sich für den Beruf des Erziehers. Erste Einblicke erhielten sie in der Kita Langsur.

Beim Girls‘ und Boys‘Day haben Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, in eher geschlechtsuntypische Berufe hineinzuschnuppern. Die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land unterstützt die Aktion sehr gerne, indem sie jährlich mehrere Plätze in den unterschiedlichen Bereichen anbietet. „Uns ist es ein Anliegen, zu zeigen, dass Verwaltung mehr ist als ‚Aktenwälzen‘ und viele Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet,“ betont der Bürgermeister. „Im nächsten Jahr gelingt es uns vielleicht, jemanden für unser sehr spannendes Girls‘ Day-Angebot „Ein Tag als Umwelttechnologin/Umwelttechnologe“ zu begeistern,“ so Bürgermeister Holstein weiter.