KAISERSLAUTERN. Unbekannte sollen in Kaiserslautern in ein Hotel eingebrochen sein und dort übernachtet haben. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hotels auf, gelangten in ein Hotelzimmer und übernachteten dort.

Am frühen Morgen sollen sie das Hotelzimmer durch das Fenster wieder verlassen haben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Quelle: dpa)