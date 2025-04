Mathe-Abi im Saarland zur schwer? Petition läuft schon vor Prüfung

SAARBRÜCKEN. Schon jetzt finden Tausende: Die Prüfung im Mathe-Abitur im Saarland war dieses Jahr viel zu schwer – dabei findet sie erst in rund einem Monat statt. Der Grund ist ein Aufruf von Influencer Levi Penell auf Instagram und Tiktok.

«Mathe-Abitur im Saarland muss in die Geschichte eingehen als das unmenschlichste, unschaffbarste Mathe-Abitur aller Zeiten», sagt er in einem Video. Zuerst hatte er passenderweise am 1. April für jedes Bundesland eine Petition erstellt, mit der Behauptung, dass das Abitur im Fach Mathe viel zu schwer gewesen sei. Das sei ein ganz besonderer Service von ihm, damit man nach dem Abitur nicht zu viel Zeit beim Erstellen der Petitionen verliere, sagte er. Doch die einzelnen Petitionen bekamen jeweils nur wenige Unterschriften.

Ziel: mehr Unterschriften als Einwohner im Saarland

Diese Woche legte er dann nach: Man müsse sich nur auf ein Bundesland festlegen und das Saarland zur «größten Mathe-Abi-Petition aller Zeiten» machen, sagte er in einem zweiten Video. Offizielles Ziel sei, dass die Petition insgesamt mehr Unterschriften habe als Menschen im Saarland leben. Nur wenige Tage später unterstützten schon rund 11.700 Menschen das Anliegen.

Auf dpa-Anfrage sagte er zum saarländischen Mathe-Abi: «Wir wissen noch nicht, wie es aussieht, aber ich vermute sehr stark, dass es beinhart wird.» Und warum ausgerechnet das Saarland? «Weil sie es einfach am nötigsten haben.»

Das saarländische Bildungsministerium nimmt die Aktion gelassen. «Grundsätzlich begrüßen wir das Interesse junger Menschen an Bildungsfragen – umso mehr freuen wir uns, wenn die Debatte auf Grundlage von tatsächlichen Erfahrungen und Fakten geführt wird», schreibt es auf Anfrage. «Dass über den Schwierigkeitsgrad einer Prüfung diskutiert wird, bevor sie überhaupt stattgefunden hat, ist zumindest ungewöhnlich.»

Ministerium: Prüfung genauso schwer wie in anderen Bundesländern

Und sie sagen: «Eine Petition – selbst wenn sie viel Aufmerksamkeit bekommt – hat keinen Einfluss auf die Durchführung oder Bewertung der Prüfungen.» Die Prüfungen im Saarland seien inhaltlich und vom Schwierigkeitsgrad her mit denen in anderen Bundesländern vergleichbar.

Sein Ziel, mehr Unterschriften als Menschen im Saarland, erreichte Penell zumindest bis Freitagmittag nicht. Aber bis zum Mathe-Abitur am 9. Mai ist ja auch noch etwas Zeit. (Quelle: dpa)