Blutige Attacke mit Flasche und Sektglas: drei Männer verletzt

KAISERSLAUTERN. Zwei Männer haben sich in Kaiserslautern gegenseitig angegriffen und einen hilfsbereiten Zeugen verletzt.

In einem eskalierenden Streit habe ein 38-Jähriger einem 27-Jährigen zunächst eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihm in beide Daumen gebissen, teilte die Polizei mit. Daraufhin griff der 27-Jährige den 38-Jährigen mit einem Sektglas an. Er fügte ihm den Angaben zufolge mit dem Glas schwere Verletzungen im Gesicht zu.

Ein 31 Jahre alter Zeuge habe eingreifen wollen. Er sei dabei ebenfalls verletzt worden. Blutüberströmt seien die beiden anderen Männer geflüchtet. Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei die beiden Männer den Angaben nach finden. Der verletzte Zeuge hatte sich inzwischen in ärztliche Behandlung begeben. Gegen den 27-Jährigen und den 38-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt.

Laut Polizei kam in den sozialen Medien zwischendurch das Gerücht auf, dass es sich um einen Messerangriff handelte. Die Polizei weist das zurück, es sei kein Messer im Spiel gewesen.