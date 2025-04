Trier-Nord: Hündin Daisy wurde von Auto erfasst – schwer verletzt und im Stich gelassen

TRIER. Sie wurde überfahren, mitgeschleift – und dann einfach liegen gelassen. Hündin Daisy wurde vor rund zwei Wochen in der engen Dr.-Altmann-Straße in Trier-Nord von einem schwarzen Auto erfasst – und schwer verletzt. Der Fahrer? Hielt kurz an, entschied sich dann zur Flucht.

Daisy erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen: Schädeltrauma, Hirnblutungen, sieben gebrochene Rippen. Sie wurde mitgeschleift, bevor der Wagen davonraste. Heute kämpft die tapfere Hündin um ihre Genesung – läuft noch unkoordiniert, braucht intensive Pflege.

Zeugen gesucht – Fahrer flüchtete

Der Unfall ereignete sich beim Gassigang mit ihrem Besitzer. Zwei Zeugen waren laut Aussage vor Ort – darunter ein Mann, der dem flüchtenden Fahrzeug noch hinterherlief. Der Verein Pfote drauf – Tierhilfe e. V. bittet dringend:

„Bitte meldet euch – wir behandeln alle Hinweise streng vertraulich.“

Auch wer nachträglich etwas gehört oder beobachtet hat, kann mithelfen, diesen Vorfall aufzuklären. Besonders wichtig ist: Der Fahrer kann sich ebenfalls melden.

Tierhilfe übernahm Klinikrechnung – jetzt wird Unterstützung gebraucht

Daisy wurde in der AniCura Tierklinik Trier behandelt – fünf Tage stationärer Aufenthalt, intensive Betreuung, Medikamente. Die Kosten beliefen sich auf über 1.600 Euro, die der Tierschutzverein zum Großteil übernommen hat.

„Daisy hatte keine Schuld. Sie verdient Hilfe – und eine faire Chance.“

So kannst du helfen:

💛 Spendenkonto (Tierschutzverein „Pfote drauf“):

IBAN: DE15 5855 0130 0001 0778 74

Verwendungszweck: Daisy

📲 PayPal (Freunde): [email protected]

📧 Hinweise zum Unfall: [email protected]