lluminale 2025 in Trier: Lichtkunst trifft Antike – erstmals in der Konstantin-Basilika

TRIER. Die beliebte Illuminale in Trier kehrt am 26. und 27. September 2025 mit einem spektakulären Programm zurück – und das in einem neuen, eindrucksvollen Setting: Erstmals wird die Konstantin-Basilika mit einem aufwendigen Videomapping in Szene gesetzt. Unter dem Motto „Die Wiedergeburt der Antike“ verschmelzen Licht, Geschichte und Kreativität zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Erstmals: Illuminale in der Konstantin-Basilika

Die historische Basilika, einst Thronsaal Kaiser Konstantins, wird mit Lichtkunst neu interpretiert. In den vergangenen Jahren verwandelte die Illuminale bereits die Porta Nigra, den Dom und die Kaiserthermen in beeindruckende Lichtinstallationen. 2025 steht die Basilika als UNESCO-Welterbe im Zentrum.

City Campus & Mitmachaktionen im Palastgarten

Zeitgleich feiert auch der City Campus ein Comeback – diesmal an zwei Tagen. Zwischen Stadtmauer und Kurfürstlichem Palais präsentieren Universität und Hochschule Trier spannende Projekte, Forschung zum Mitmachen und Wissenschaft unter freiem Himmel.

Für Kinder gibt es wieder kostenlose Lampion-Workshops in Kooperation mit dem Stadtmuseum Simeonstift. Die entstandenen Feuervogel-Lampions werden an beiden Abenden im Palastgarten aufgehängt.

Fazit: Ein Fest für alle Sinne

Die Illuminale 2025 verspricht eine einzigartige Verbindung von Lichtkunst, Geschichte und Wissenschaft – stimmungsvoll, interaktiv und familienfreundlich. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

📅 Datum: 26. & 27. September 2025

📍 Ort: Konstantin-Basilika, Palastgarten Trier

🔗 Mehr Infos: www.trier-info.de