Luxemburg: Randalierer missachtet Kontaktverbot und greift Polizisten an – Festnahme!

ESCH-ALZETTE. Wie die Police Grand-Ducal mitteilt, wurde am Dienstagabend, 25.03.25, in Esch-Alzette ein aufgebrachter Mann gemeldet, der sich trotz eines gerichtlichen Verweisungsentscheids (Annäherungs- und Kontaktverbot) am Eingang eines Wohnhauses aufhielt und randalierte.

Bei den Amtshandlungen vor Ort griff der aggressive Mann die Polizisten an, woraufhin er immobilisiert werden musste. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes wurde er nach ärztlicher Untersuchung zum Kommissariat abgeführt und zunächst im Arrest untergebracht. Zwei Polizeibeamte wurden beim Einsatz leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme des Mannes an, sowie Anzeige aufgrund der Rebellion zu errichten.

Der Tatverdächtige wird am Mittwochnachmittag, 26.03.2025, dem Untersuchungsrichter vorgeführt.