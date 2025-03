B41: 94-Jähriger gerät wiederholt in Gegenverkehr – gefährliche Situationen

BAD SOBERNHEIM. Am 23. März 2025, gegen 10.20 Uhr, geriet ein 94-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan während einer Fahrt mit seinem dunkelblauen Opel Meriva in der Umgebung von Bad Sobernheim-Steinhardt sowie auf der Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Kirn wiederholt in den Gegenverkehr.

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise, die durch gesundheitliche Einschränkungen bedingt war, kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, in denen der Fahrzeugführer andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdete.

Dank des umsichtigen und schnellen Reagierens anderer Autofahrer konnte ein folgenschwerer Unfall glücklicherweise abgewendet werden. Die Polizeiinspektion Kirn hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 94-Jährigen eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt, um potenzielle Gefahren im Straßenverkehr zu minimieren.

Zeugen, die die unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers beobachtet haben oder möglicherweise selbst in ihrer Sicherheit gefährdet wurden, werden eindringlich gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn unter der Telefonnummer 06752/1560 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Kirn)