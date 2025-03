Big Band des Gymnasiums Konz begeistert Publikum in Saar-Mosel-Halle

KONZ. Am 22.3.2025 fand in der vollbesetzten Saar-Mosel-Halle in Konz das Jubiläumskonzert zum 22-jährigen Bestehen der Big Band des Gymnasiums Konz statt. Besetzt mit aktuellen und ehemaligen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften wurde dem Publikum unter Leitung von Till Krüger ein Repertoire geboten, welches Titel wie „Let the good times roll“, „Moonlight serenade“, „Welcome to the jungle“ oder „Skyfall“ beinhaltete – um nur einige zu nennen.

Ebenso präsentierte sich der neue Jugendchor „Singers of reason and logic“ unter Leitung von Jakob Rendenbach in zwei Arrangements mit der Big Band den Gästen. Die Big Band des Gymnasiums Konz ist aus der musikalischen Landschaft der Großregion nicht mehr wegzudenken. Das aus einer Musik-AG im Schuljahr 2003/04 entstandene Ensemble hatte bereits im Jahr 2003 im Klostersaal Karthaus einen ersten kleinen Auftritt im Rahmen des Chorkonzerts der Schule.

Angespornt durch den Applaus und Zuspruch der Gäste folgten viele Jahre mit unzähligen Auftritten in und außerhalb der Schule: Wein-, Pfarr-, Spiel- und Straßenfeste, Sportevents, Benefizkonzerte, Abiturfeiern… 2008 nahm man zum ersten Mal am Jazzfest am Dom in Trier teil und ist seitdem in jedem Jahr bis heute dort als fester Bestandteil des Programms vertreten. Weitere Highlights der erfolgreichen Geschichte der Big Band waren das bei den Projekttagen des Schuljahres 2011/12 zusammengestellte sinfonische Blasorchester mit rund 50 Musikerinnen und Musikern aus den verschiedenen Klassen sowie die Begleitung von Heiner Wiberny (WDR-Bigband Köln) bei Jazz am Dom im Jahr 2019. Die Zeit der Pandemie erschwerte die Proben- und Auftrittspraxis temporär, sodass man nun seit einigen Jahren wieder froh ist, das Publikum in gewohnter Weise begeistern zu können. Zur Zeit macht sich Till Krüger, Leiter der Big Band des Gymnasiums Konz, etwas Sorgen um die Zukunft seines Ensembles, da immer weniger Schülerinnen und Schüler ein Instrument spielen können, was dazu führt, dass große Konzerte wie das Jubiläumskonzert nur unter der Mithilfe einer Vielzahl von Ehemaligen zustande kommen.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz dankt den Musikerinnen und Musikern sowie Till Krüger für das unermüdliche musikalische Engagement innerhalb und außerhalb der Schule. Ebenso den Eltern und den Musikvereinen der Region, die für die musikalische Ausbildung der jungen Talente unverzichtbar sind. Weiterhin gilt ein Dankeschön MHK-Veranstaltungstechnik, der Schulleitung, der Sportfachschaft und den Hausmeistern Herrn Endres und Herrn Weber für den Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung sowie der Jahrgangsstufe 12 für die Bewirtung. (Quelle: S. Steinbach / Gymnasium Konz)