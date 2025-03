Straßenlaterne umgefahren: Mehrere Trunkenheitsfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht mehrere Trunkenheitsfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 22.3.2025 wurde gegen 18.00 Uhr in der Rue Clairefontaine in Diekirch ein Auto gemeldet, welches in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug antreffen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am 23.3.2025 wurde kurz vor 2.00 Uhr in der Rue Principale in Hostert ein verunfalltes Auto gemeldet. Dieses hatte die Straßenlaterne umgefahren. Da der Fahrer klare Anzeichen von Trunkenheit aufwies als die Polizeistreife vor Ort eintraf, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv war. Daraufhin wurde der Führerschein eingezogen.

Ebenfalls am 23.3.2025 wurde in Koerich Richtung Goeblange kurz nach 3.30 Uhr eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug wegen seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Wegen den deutlichen Anzeichen von Trunkenheit wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher positiv verlief. Zudem war der Contrôle technique nicht mehr gültig. Der Führerschein wurde eingezogen und es wurde Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)