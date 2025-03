Luxemburg: Betrunkener greift Polizisten mit Feuerlöscher an

DIFFERDINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am heutigen Dienstagmorgen, 18.03.2025, ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Avenue de la Liberté in Differdingen gemeldet, der sich dort sehr aggressiv verhalten würde.

Mehrere Polizeibeamte begaben sich vor Ort und konnten den Mann, der sich im Lift aufhielt und zwischen den Stockwerken hin und her fuhr, schließlich stellen.

Dabei versuchte er einen der Polizeibeamten mit einem Feuerlöschen anzugreifen, der Angriff wurde jedoch abgewehrt und der Mann letztendlich ruhiggestellt.

Mann kommt in Arrest

Er wurde nach einer ärztlichen Kontrolle zwecks Ausnüchterung im Arrest untergebracht. Ein Protokoll wegen Rebellion wurde erstellt.