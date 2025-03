Polizei rettet velorenen Kuschelhasen von der Autobahn

WALDALGESHEIM. Ein Kuscheltier haben Polizeibeamte im Landkreis Mainz-Bingen von der Autobahn A61 gerettet. «Unverletzt» konnten sie das Plüschtier seinem Besitzer zurückgeben, wie die Polizei mitteilte.

Derwar einer Familie bei WaldalgesheimDer, dem das Kuscheltier gehört,, heißt es, und habe sich geweigert, weiterzufahren. Die Familie hielt laut der Mitteilung an einem Autohof in der Nähe an und bat die Polizei um Hilfe.

Die Beamten fanden den Kuschelhasen auf dem Standstreifen, wie eine Polizeisprecherin erklärte. So habe die Strecke auch nicht gesperrt werden müssen. Freudestrahlend, so die Polizei, habe der Junge sein Plüschtier in Empfang genommen – und die Familie habe ihre Reise fortsetzen können.