Sonne und milde Temperaturen bestimmen das Wetter in der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Donnerstag soll es bis zu 19 Grad warm werden.

MAINZ. In dieser Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Sonne und frühlingshafte Temperaturen freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lockern anfangs dichte Wolken im Laufe des Tages auf und es wird zunehmend sonnig, bei Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad.

In der Nacht kühlt es auf bis zu minus fünf Grad ab. Dienstag und Mittwoch bringen viel Sonne und kontinuierlich steigende Temperaturen. Am Mittwoch steigen die Höchstwerte auf 13 bis 17 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag wird es milder, mit Temperaturen um minus ein Grad, in Kammlagen um fünf Grad. Der Donnerstag soll teils sonnig, teils bewölkt werden, mit Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad. (Quelle: dpa)