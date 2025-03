Eifersuchts-Drama auf Zweibrücker Straßen! Verfolgungsjagd und Crash!

ZWEIBRÜCKEN. Laut der Polizei Westpfalz kam es am Donnerstag, 13.03.2025, in der Zeit von 12.40 Uhr bis ca. 13.00 Uhr in Zweibrücken zu einer Verfolgungsfahrt und einem Unfall in der Innenstadt.

Roter Honda gegen Mercedes: Eifersucht eskaliert in Zweibrücken!

Was für eine rasante Verfolgungsjagd durch Zweibrücken! Ein 30-jähriger Honda-Fahrer hat einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer und dessen Beifahrerin verfolgt, weil er glaubte, die 27-jährige Beifahrerin sei seine Lebensgefährtin. Die Jagd endete mit einem Crash an einer Ampelkreuzung.

Abdrängmanöver und Crash

„Nach dem Zusammenprall stieg der Honda-Fahrer aus seinem PKW und gab dem Fahrer des Mercedes zu verstehen, dass es sich bei dessen 27-jährigen Beifahrerin um seine Lebensgefährtin handelt“, berichtet die Polizei. Doch damit nicht genug: Der Honda-Fahrer flüchtete anschließend, ebenso wie die Beifahrerin.

Fahndung und Ermittlungen

„Im Rahmen der Fahndung konnte der Honda-Fahrer ermittelt werden“, so die Polizei. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich nun für seine gefährliche Verfolgungsfahrt und den Crash verantworten.