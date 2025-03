Luxemburg: Schlägerei nach Überfall – Polizei nimmt Räuber fest!

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am Mittwochmittag, 12.03.2025, eine Schlägerei in der Rue de Strasbourg im Bahnhofsviertel in Luxemburg/Stadt gemeldet.

Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte die gemeldeten Männer antreffen. Ersten Informationen nach soll es zuvor zu einem Überfall gekommen sein, bei dem der Tatverdächtige dem Opfer Geld entwendete woraufhin es zu einer physischen Auseinandersetzung kam.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.